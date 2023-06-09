Turistler için en güvenli ülke Türkiye

Doğal güzellikleri, dört mevsim seçenekleri, lezzetleri, kültürel zenginliği ve dahası... Türkiye her geçen yıl emin adımlarla dünyanın turizm merkezi haline geliyor. Dünyanın dört bir yanından turistler akın ederken Türkiye'den onlarca şehir "muhakkak gidilmesi gereken yerler" listelerinde kendilerine yer buluyor. İngiliz basınına yansıyan bir haberde ise turistlerin en çok soyguna maruz kaldıkları ülkeler listelendi. Daily Mail gazetesinde yer alan araştırmanın kaynağı olarak True Traveller sitesi gösterildi. Araştırmanın İngiliz turistler arasında yapıldığı kaydedildi.İngiliz turistlerin en çok soygunla karşılaştıkları ilk 10 ülke şu şekilde sıralandı: İspanya, Meksika, Kolombiya, Peru, Endonezya, Arjantin, ABD, Brezilya, Kanada ve Kosta Rika. İngiliz turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerin başında Türkiye'nin gelmesine rağmen Türkiye'nin bu listede yer almaması ülkemizin ne denli güvenli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçen yıl 3.3 milyon İngiliz turisti ağırlayanTürkiye'nin bu yıl İngiltere pazarındaki hedefi 4 milyon turist olarak açıklanmıştı. Araştırmayı yayınlayan True Traveller sitesinde İngiliz turistlerin söz konusu ülkelerde en çok otobüs ve tren durakları ile havalimanlarında soyulduğu belirtildi. Turistlere ayrıca gittikleri ülkelerde nakitlerini ya da banka kârları gibi değerli eşyalarını çanta veya bavulları yerine ceplerinde taşımaları tavsiye edildi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi. Hipper diğer yandan Kovid-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirtti. Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Scengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.