Türk berberden indirim Başbakan Scholz tıraşı 5 euro

Almanya
'nın yeni Başbakanı Olaf Scholz
'un berberi Behçet Algan, Scholz gibi tıraş olmak isteyenler için kampanya başlattı, "Kardeşim başbakan olmuş kadar sevindim" dedi. Hamburg
kentinde 36 yıldır berberlik yapan ve 34 yıldır Scholz'u tıraş eden Behçet Algan, Scholz'un koltuğa oturmasının ardından özel kampanya başlattı. Algan, dükkânına gelip Scholz gibi tıraş olmak isteyenlere fiyatı 10 eurodan 4,99 euroya indirdi. Altona Muhtarı olarak da anılan Algan, "Olaf Scholz ile 34 yıldır tanışıyorum ve güzel bir dostluğumuz var. Çok da güvendiğim bir arkadaşım. Türkiye ile ilişkilerde çok iyi olacak. Onun başbakan olmasına kardeşim o koltuğa oturmuş kadar sevindim. O yüzden 'Olaf Scholz indirimi' diye kampanya başlattım. Kampanya Scholz'un koltuğa oturuşunun 100. gününde sona erecek" dedi.