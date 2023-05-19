Türk demokrasisi dünyaya parmak ısırttı

Batı basının bir kez daha karalama yayınları boşa çıktı. 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yoğun bir saldırı politikası izleyen ABD ve Avrupa medyası sonuçların ardından tek tek çark etmişti. Sonuçların anketleri yerle bir ettiğine dair itiraflarda bulunan Batı basını, Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldığını ve ikinci turda da Erdoğan'ın şansının 7'li koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında daha güçlü olduğunu yazmaya başladı.Aynı medya kuruluşları 14 Mayıs'tan önce Türkiye'deki demokratik sistemi de karalamaya çalıştı. Ancak bu konuda da U dönüşlerine başladı. Batı basını, seçimin şeffaflığı, yüzde 90'a yaklaşan yoğun katılım, 49.50 oy alan Erdoğan'ın ikinci tura yönelik tavrına şapka çıkarmaya başladı. Haberlerde, Türk demokrasisine övgüler düzdüler. Amerikan Politico dergisindeki haberde "Batı Erdoğan'la nasıl yaşaması gerektiğini öğrenmek zorunda kalabilir" başlığı atıldı. "90 milyona yakın nüfusa sahip bir ülkede yüzde 89'luk seçim katılımı, çoğu liberal demokrasiyi utandıran bir seçim sonucu. Türk toplumu tüm dünyada takdir edilmesi gereken bir demokratik direnç gösterdi. İkinci turun sonucu ne olursa olsun, bu üzerinde düşünmeyi hak ediyor" denildi. Newsweek'te önceki gün yayınlanan analizde de Erdoğan'ın 0.5 puan ile ikinci tura hiç itiraz etmeden razı olduğuna vurgu yapılarak "Dünya artık Erdoğan'a 'diktatör' demeyi kesmeli" ifadelerine yer verilmişti. Seçimin ilk turunun ardından ABD ve AB'li yetkililerden Türkiye'deki güçlü demokratik geleneğe övgüler gelmişti.Dünyabasınındaki seçim analizlerinde ayrıca 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'tan önceki söylemleri ile ilk turun ardından sertleşen tonuna dikkat çekildi. Haberlerde "İlk tur boyunca kalp işaretleri yapan muhalefet adayı oylarının beklenenden çok daha düşük gelmesinin ardından tonunu sertleştirdi" denildi. AP ajansı Kılıçdaroğlu'nun 'vites değiştirdiğini' yazdı. İngiliz Financial Times gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun giderek daha karanlık bir söylem benimsediğine yer verdi. AFP'de yer alan haberde de "Kılıçdaroğlu milliyetçilere kur yapıyor" ifadelerini kullandı.Yunanıstan basınındaki haberlerde ise 29 Mayıs tarihine yani ikinci turdan bir gün sonrasına dikkat çekildi. "Erdoğan'ın '28 Mayıs'ta öyle bir zafere ulaşalım ki, 29 Mayıs'taki fethi hep birlikte kutlayalım" sözünü sayfasına taşıyan In.gr, "Erdoğan, ertesi gün İstanbul'un fethini de kutlayabilmek için 28 Mayıs'ta böyle bir zafere ulaşmak arzusunu dile getirdi" denildi.