Türk dış politikası daha etkili olacak

Türkiye yıllardır Balkanlar'dan Afrika'ya, Kafkasya'dan Amerika'ya ya da Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar birçok bölgede kararlı bir dış politika yürütüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sahada ve masada bağımsız bir dış politika yürütülmesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da başarısı birçok kez dünya medyası tarafından onaylanmıştı. Çavuşoğlu yeni kabinede yerini dün eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'a devretti. Batı basınındaki yorumlarda Çavuşoğlu'nun başarılı dönemine vurgu yapılırken, Fidan ile de Türk dış politikasının daha etkili olacağı kaydedildi.ABD merkezli Forbes dergisindeki analizde "Türkiye'nin istihbarat şefi bir numaralı diplomat oldu" denildi. Fidan'ın MİT başkanlığı döneminde de Türk dış politikasında etkili bir aktör olduğuna vurgu yapılan analizde, "Bu değişim sadece bürokratik bir değişiklik değil. ABD'den Avrupa Birliği'ne, Rusya'dan Ortadoğu'nun labirent siyasetine kadar her dış paydaşa açık bir çağrı" denildi. Haberde ayrıca Fidan'ın dünyanın dört bir yanında çok geniş bir diplomatik ağa sahip olduğunun altı çizildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fidan arasındaki güçlü sinerjiye de dikkat çekildi. Fidan hakkında bir analiz de Bloomberg sitesinde yayınlandı. Fidan'ın bakanlığı döneminde Türkiye'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da etkisini artırabileceği öne sürüldü. Fidan'ın başarılarla dolu geçmişine vurgular yapılan haberde yeni dönemde Türkiye'nin Mısır, İsrail, BAE, Irak ve Suriye gibi ülkelerle diyaloğunun genişleyebileceği belirtildi.Tebrikler sürüyor