Türk doktor Gazzelilerin umudu oldu

azze'ye girmeyi başaran Türk doktor, 10 gündür Gazze'nin karanlık koridorlarında umut ışığı olarak parlıyor. Diyarbakır'da Memorial Hastanesi'nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, 18 Mart'tan bu yana Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapıyor. Doktor Kamacı, yayınladığı görüntülerle yaşanan katliamı ve trajediyi dünyaya duyuruyor. Sık sık uluslararası topluma seslenen Kamacı, Gazze'ye acil tıbbi yardım gönderilmesi için çağrıda bulunuyor.Gazze'de yaşanan tıbbi malzeme eksikliğine dikkat çeken Kamacı, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Mısır'dan Gazze'ye geçene kadar bütün suratlar asıkken, Gazze'ye geldiğimiz anda tüm bu savaşa, acıya, yokluğa, bütün bu sıkıntılara rağmen hep gülen insanlar gördüm. Bu beni çok etkiledi. Bizi çok iyi karşıladılar. Özellikle Türkiye'den geldiğimi duyan birçok kişi gelip direkt boynuma sarıldı. Buradaki insanların Türkiye'den çok fazla beklentisi var."Hemen hemen her saat hastane yakınlarında bombaların patladığını vurgulayan Kamacı, "Her gün acile 50-60-100 kişi ya enkazdan çıkarılmış ciddi travmaları olan hastalar ya da özellikle keskin nişancı atışlarıyla vurulmuş yetişkin, çocuk ve kadınlar getiriliyor. Elimizden geldiğince ameliyat edip toparlamaya çalışıyoruz ama onlar bir bombayla 100 kişiyi yaralıyor veya öldürüyor biz 100 kişi toplanıp 20 hastayı kurtarmaya çalışıyoruz. Buradaki çocukların, kadınların travmalarını yürek kaldırmıyor. Biz sağlıkçı olduğumuz halde yüreğimiz kaldırmıyor" diye konuştu.