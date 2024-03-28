Türk doktordan dünyaya çağrı

Gazze'de 18 Mart'tan bu yana gönüllü çalışan çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı, meslektaşlarına çağrıda bulunarak "Burada ciddi sağlıkçı, uzman hekim ve tıbbi malzemeye ihtiyaç var. Gelebilme imkânı olanlar, özellikle travma cerrahisi konusunda uzman hekimler buraya gelip hizmet etmeye, gelemeyenler tıbbi malzeme toplayıp göndermeye çalışsınlar" dedi. AA'ya konuşan Kamacı, "Dünyanın görebileceği en büyük sıkıntılar şu an burada ama kimsenin dilinden 'elhamdülillah' lafı düşmüyor. Çocuklar ve büyükler artık bu travmayı normalleştirmişler" dedi. Kamacı, burada bulunmanın televizyonda izlemekten farklı olduğunu kaydederek, "Sağlıkçıyız, alışkınız. Ona rağmen insanın yüreğinin kaldırmayacağı manzaralar var" dedi.