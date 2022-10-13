Türk gençleri Almanya’dan yurda dönüşe geçti

'Almanya'yabeyin göçü başladı' iddialarına Alman İstatistik Dairesi'nden tokat gibi yanıt geldi. Buna göre Türkiye'den öğenim için Almanya'ya giden öğrencinin yüzde 72'si döndü. Federal İstatistik Dairesi tarafından sunulan istatistiklere göre 2006 ile 2021 yılları arasında Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden 612 bin öğrenci, yüksek öğrenim için Almanya'ya gitti. Bu tarihler arasında Türkiye'den gelen öğrencilerin sayısı 23 bin 675 oldu. Daire, 2006 ile 2011 yılları arasında oturma izni alan 10 bin öğrenciyi baz aldı ve 7 binden fazlasının yani yüzde 72'sinin Türkiye'ye döndüğünü açıkladı. Böylece kamuoyunda sık sık gündeme getirilen "Beyin göçü arttı. Gençler artık Türkiye'de durmuyor" yalanı çürüdü. Alman Federal İstatistik Dairesi verilerine göre 10 yıl önce öğrenimlerini tamamlayan ve hâlâ ülkede yaşayan Türk sayısı 2 bin 760 oldu.Türkiye'de muhalif kesimler son zamanlarda sık sık gençlerin daha iyi imkanlar için Avrupa'ya gittiğini savunuyor. Ancak Almanya'daki rakamlar bu algıyı da boşa çıkardı. Verilere göre ellerinde imkan olmasına rağmen üniversitelerini bitiren öğrenciler Almanya'da kalmayıp vatanlarına dönüyor.