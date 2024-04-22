Türk heyet Solingen kurbanlarını andı

Türkiye'den bir heyet, Almanya'nın Solingen kentinde kundaklama sonrası ölen Türk kökenli 4 Bulgaristan vatandaşının yaşamını yitirdiği binanın önüne çiçek bıraktı. AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) heyeti ve Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul yaşamını yitirenler için dua etti. Heyet, yangında yaralanan ve aile yakınlarını kaybedenlerle de görüşüp sorunlarını dinledi. Seda Gören Bölük, "Vatandaş ve soydaşlarımızın her zaman yanındayız. Olayda ırkçı saldırı ihtimali var. Aydınlığa kavuşması için takipçiyiz. Asla yalnız değilsiniz" dedi. 25 Mart günü kundaklanan binada İsmail Zhilov (29) eşi Kıymet (28), kızları Gizem (3) ile henüz 3 aylık olan Elis yaşamlarını yitirmişti. Kundaklamanın zanlısı olarak bir kişi yakalanmıştı.