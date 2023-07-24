“Türk İHA’ları kendini kanıtladı”

Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız silahlı ve silahsız hava araçları (İHA/SİHA) dünya medyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Türk İHA'larını üzerinden son olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ülke tarihinin en büyük savunma anlaşmaları imzalanmıştı. ABD merkezli Al Monitor haber sitesi de son anlaşmalar üzerinden Türk İHA'larını ele alan bir haber yayınladı. "Ukrayna'dan Libya'ya: Türk Baykar İHA'ları neden bu kadar popüler" başlıklı haberde şimdiye kadar 29 ülke Türk yapımı insansız hava aracı satın alırken, dördü müzakere halinde ve yedi ülke de bunları satın almakla ilgilendiğini açıkça ifade edildi. RAND Corporation'da kıdemli bir savunma politikası analisti olan Peter Wilson, bu başarının ana nedeninin Türk İHA'larının kendilerini çatışmalarda kanıtlaması olduğunun altını çizdi.