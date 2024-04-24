Türk Kızılay’dan Gazze’ye yardım sürüyor

Türk Kızılay, Gazze'de hayat normale dönene kadar yardımlarını sürdürmekte kararlı. 7 Ekim'den bu yana yardımlarını bölgeye göndermek için özel çaba sarf eden Türk Kızılay, 200 gündür 9 İyilik Gemisi'ni El-Ariş Limanı'na gönderdi. Kızılay ve AFAD koordinasyonunda hazırlanarak gönderilen 9'uncu İyilik Gemisi'yle 3 bin 774 tonluk malzemeyi Gazzelilere ulaştıran Kızılay, önümüzdeki hafta Türkiye'ye dönmesi beklenen gemiyi yeniden doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Geminin Türkiye'ye gelmesinin ardından 15 gün sonra tekrar Gazze'ye doğru yola çıkması planlanan gemi, 3 bin ton malzemeyle doldurulacak. Gazze'ye yardım göndermek isteyen hayırseverlerin bağışlarını toplayan Kızılay, bu bağışları 10'uncu İyilik Gemisi'ne yükleyerek Gazze'ye gönderecek.