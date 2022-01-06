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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Türk ülkeleri liderleriyle diplomasi trafiği

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Türk ülkeleri liderleriyle diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla Kazakistan'daki gelişmeler hakkında teşkilat üyesi ülkelerin liderleriyle ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde son gelişmeler üzerine fikir teatisinde bulundu.

'YAKINDAN İZLİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile yaptığı görüşmede, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa temennisinde bulundu. Türkiye'nin dayanışma içinde olduğunu ifade eden Erdoğan, gerek duyulması halinde Türkiye'nin her türlü teknik bilgi ve tecrübe paylaşımını gerçekleştirmeye hazır olduğunu kaydetti.
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Türk ülkeleri liderleriyle diplomasi trafiği
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