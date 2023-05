Türkevi’ne saldırı

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binası saldırıya uğradı. Saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki bazı camları kırdı. Etrafa güvenlik şeridi çeken New York Polisi, soruşturma başlattı. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi. Söz konusu saldırı sonucu konsolosluk kapısının iki camı ile 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi bırakarak uzaklaşmıştır. Failin yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı açıklamada, "Diplomatik temsilciliklerimize gerekli korumanın sağlanmasını bekliyoruz" dedi.