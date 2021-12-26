Kalplerindeki yaraları Türkiye sarıyor! Artık bu topraklar onların vatanı

İstisnai vatandaşlık kapsamında 2002 sonrasında 95 bin 845 Ahıska Türkü ve 5 bin 836 Uygur Türkü, Türk vatandaşı oldu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, "yasal kalış hakkı" kapsamında Türkiye'de 26 bin 681 Ahıska ve 19 bin 328 Uygur Türkü yaşıyor. 18 bin 611 Ahıska ve 17 bin 997 Uygur Türkünün ise "süresiz kalış hakkı" tanıyan uzun dönem ikamet izni bulunuyor.