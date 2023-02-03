Türkiye, bölgesel düzeni yeniden şekillendiriyor

Bölgesınde söz sahibi olan ve küresel meselelerde sorunların çözümü için arabulucu rolü üstelenen Türkiye ile ilgili yeni bir rapor hazırlandı. ABD merkezli düşünce kuruluşu Foreign Policy Research Institute tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin bölgesindeki statükoyu dönüştürdüğü kaydedildi. Raporda, Türkiye'nin geçmiş yıllarda komşu devletlerle ilişkilerinin, jeopolitik mücadelelerdeki yeri tarafından şekillendiği kaydedildi. Günümüzde ise bu durumun değiştiği belirtilerek şöyle denildi:"Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Türkiye'nin ekonomik, askeri ve diplomatik gücünün artması, bu durumu değiştirdi. Türk dış politikası, artan nüfuzuna uygun olarak bölgesel düzeni yeniden şekillendirmeye odaklanıyor." Türkiye'nin son yıllarda yalnızca yeni bir dış politika benimsemekle kalmadığı, aynı zamanda dış politika yöneliminde farklı bir yol haritası izlemeye başladığına dikkat çekildi. Ankara'nın artık statükoyu korumakla ilgilenmediği, aksine onu dönüştürmek istediği görüşü paylaşılarak Amerikalı siyasetçilere de "Sonuç olarak, ABD'li politika yapıcılar için Türkiye'nin bölgesindeki konumunun tarihi yörüngesini anlamak her zamankinden daha önemli" önerisinde bulunuldu.