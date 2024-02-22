Türkiye Filistin için devrede

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze konusunda tam ateşkesin bir an önce sağlanması için atılabilecek adımları ele aldı. Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı, Fidan'ın görüşmelerine dair yayınladığı haberinde "Türkiye iki devletli çözüm için bastırıyor" manşetini attı. Fidan, yaptığı konuşmada da uluslararası toplumu ve G20'yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı.