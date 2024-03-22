Türkiye, Gazze’ye yardımlarda öncü ülke

İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Bölgelerdeki Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü'nün (COGAT) internet sitesinde yayımlanan verilere göre, Türkiye, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ikinci ülke oldu. İsrail'in engellemelerinin devam ettiği ve girişine çok az miktarda izin verdiği yardımların yüzde 27'si Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 19'u ise Türkiye'den gönderildi. Türkiye'yi yüzde 18 ile Suudi Arabistan ve yüzde 8 ile Katar takip etti. Bununla birlikte Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen toplam 74 ambulansın 7'si Türkiye tarafından bağışlanırken, Türkiye, Mısır ve BAE'nin koordinasyonunda 3 bin 204 hasta ve yaralı, yanlarında 725 refakatçiyle ülke dışında tedavi edilmek üzere Gazze Şeridi'nden tahliye edildi.