Türkiye geri adım atmayacak

DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım - 1 Aralık'ta düzenlenecek 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Letonya 'nın başkenti Riga 'da gerçekleştirilecek toplantıda, 2022 Madrid Liderler Zirvesi'ne giden süreçte, Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler ile NATO'nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak. Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, başta Rusya olmak üzere ittifakın gündemindeki konuları ele alacağı toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 'in başkanlığında düzenlenecek. NATO toplantısının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları da katılacak. Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konularının masada olacağı görüşmelerde Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye'nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak. Toplantılarda, NATO'nun yaz aylarında çekildiği Afganistan'daki son durum da ele alınacak.TOPLANTININ önemli gündem maddelerinden biri de Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi olacak. Başta Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere AB ülkeleri, Minsk yönetiminin özellikle bazı Orta Doğu ülkelerinden binlerce kişiyi getirerek sınıra yığdığı, böylece bir göç krizi yaratarak AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunuyor. Polonya gibi birçok AB ülkesi de Belarus'un bu krizi Rusya'nın desteğiyle çıkardığı suçlamasını getiriyor.DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halklarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. ANKARA