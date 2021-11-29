Türkiye geri adım atmayacak

Giriş Tarihi: 30.11.2021

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor. Çavuşoğlu, Türkiye’nin geri adım atmayacağını ve S-400’ün saldırı değil savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına anlatacak. Afganistan ve göçmen krizi de masada