Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başından bu yana kritik bir misyon üstlenen Türkiye, savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında kalan tahılın diğer ülkelere ulaştırılabilmesi için oluşturulacak "tahıl koridoru" projesinde de önemli bir rol üstleniyor. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bölgedeki son gelişmelere ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulundu. Bodnar, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) gemileri Ukrayna'dan çıkarma konusunda bir plan sunduğuna değinerek, "Bu süreci Cumhurbaşkanlığı Ofisimiz takip ediyor. Diğer bakanlıklar ve müzakereciler de sürecin içinde. Birçok konuyu kapsadığı ve askeri lojistik boyutu olduğu için kimin geleceğine Cumhurbaşkanlığı Ofisi karar verecek. Bizim için işin içinde Türkiye'nin olması önemli. Türkiye'nin bu planı Rusya'ya kabul ettirmesi de çok önemli. Ukrayna tarafı müzakerelere açık. Önemli olan hem limanlarda hem geçişlerde güvenliği sağlamak ve bu durumu Rusya'nın kendi lehine kullanmasına izin vermemek" şeklinde konuştu. Ukrayna limanlarında 20 milyon ton buğday ve 13 milyon ton mısır beklediğini anlatan Bodnar, "Türk gemileri dahil çok sayıda gemi var. Onları çıkarmak istiyoruz ama liman çıkışlarını Ruslar kontrol ediyor. Biz de Ruslar giremesin diye sahilimize mayın yerleştirdik. Sahilin bir kısmını mayınlardan temizlemeyi ve gemilerin oradan çıkmasına izin verebiliriz. Ama bu mayınları nasıl temizlediğimizi Ruslara gösteremeyiz. Mayın temizleme operasyonuna Türkiye'nin dahil olmasını isteriz. Türkiye güvenilir bir partner ve arabulucu, bu savaşta yer almıyor. Uluslararası bir misyon da olabilir ama orada Ruslar olmamalı" ifadelerini kullandı.Ukrayna'nın AB aday ülke statüsüne geçmesinden herkesin çok mutlu olduğunu belirten Bodnar, "Bize devletimizi savunmak için moral veren bir adım. Bunun savaşa doğrudan etkisi olacak. Tarihi bir karar" dedi. Batılı bazı ülkelerin savaşın başında Ukrayna'nın direneceğine inanmadığını ifade eden Bodnar, "Onlar bizim Afganistan gibi olacağımıza inandılar. Bizim kazanmamızı gerçekten isteseydiler savaştan önce gerekli mühimmatları gönderirlerdi. Hava sahasını savunmamız gerektiği zaman kimse bir şey vermedi" şeklinde konuştu.RUSYA, yarın başlayacak NATO Zirvesi öncesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenledi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, şehrin en işlek yerlerinden Shevchenkivskyi'deki iki binanın vurulduğunu kaydetti. Enkazdan 25 kişinin kurtarıldığını aktardı. Kliçko, Rusya'nın saldırıyla bu hafta Madrid'de gerçekleşecek NATO Zirvesi öncesi Ukraynalıları "korkutmaya" çalıştığını söyledi. Öte yandan Rusya, kritik önemdeki Severodonetsk kentinin tamamen ele geçirildiğini duyurdu.