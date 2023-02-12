Türkiye için el ele

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 76 büyüklüğündeki depremler sonrasında dünyanın dört bir yanında başlayan Türkiye seferberliği sürüyor. Destek kampanyaları çığ gibi büyüyor.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya genelinde bine yakın camisinde toplanan 18.5 milyon euroyu Türkiye Diyanet Vakfı'na gönderdi.Hollanda'da düzenlenen "Türkiye İçin El Ele" kampanyasında bağış miktarı 5 saatte 2 milyon euroyu aştı. Kampanyayı Hollanda Diyanet Vakfı başlattı.Cezayir, Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunulacağını duyurdu.İtalya Dışişleri Bakanlığı, Türk Kızılay'a mali yardım yaptı.AB Komisyonu 3 milyon euroluk yardımıyla çalışmalara katkı sağlayacak.İsveç, Türkiye ve Suriye'ye 4 milyon dolar yardımda bulunma kararı aldı.Bosna HersekFilistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan camilerde cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için toplanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara ulaştığını açıkladı.Kuveyt resmi televizyonunda depremzedeler için yardım kampanyasında 4 saatte 11 milyon dolar toplandı.Malezya Mapim Derneği, yardım kampanyası başlattı.Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Biz Yardım Eden Eller Vakfı, kampanya başlattı.KolombiyaABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, Türkiye ve Suriye'ye 85 milyon dolarlık yardım sağlanacağını duyurdu.Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bir Pakistan vatandaşının ABD'deki Türk Büyükelçiliği'ne giderek Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptığını duyurdu. Bağış yapan kişinin kimliğinin bilinmediği kaydedildi.İngiltere Afetler Acil Durum Komitesi bağış kampanyası başlattı. İngiliz hükümetinin kampanyaya 5 milyon sterline kadar ekleme yapacağı bildirildi.Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'deki depremler için 5 milyon euroluk yardım açıkladı.Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el- Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 30 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.Deprem bölgesinde 70'e yakın ülkeden arama kurtarma ekipleri bulunuyor. 7 bine yakın yabancı ekip çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.Arnavutluk bir günlük ulusal yas ilan etti.Küba'dan Türkiye'ye 32 sağlık görevlisi geliyor.NATO geçici barınma tesisleri gönderme konusunda anlaştı.Tayvan halkı yardım kampanyası başlattı.Belçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracak.Yemenliler ülkelerindeki savaşa rağmen Türkiye ile dayanışmada birleşti.Lübnan'dan yeni ekip geldi.AlmanyaKahramanmaraş'a ulaşarak çalışmalara başlayan ilk arama kurtarma ekibi olan Azerbaycan, toplam 899 personelle faaliyetlerini yürütüyor. Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi. Azerbaycan Kızılayı, "Seninleyim Türkiye'm" isimli yardım kampanyası başlattı ve vatandaşlara kardeş ülke Türkiye'ye yardımda bulunmaları çağrısı yaptı.Fransız AFP ajansı, iki ülke arasında son dönemde yaşanan gerginliğe rağmen depremin ardından Atina'nın Ankara'ya destek vermek için seferber olduğunu yazdı. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamaya göre ise AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip, Türkiye'ye sevk edildi.New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türk camisini ziyaret etti. Başka ülkelere hep yardım eden Türkiye'nin "yanında olduklarını" söyledi ve "Kardeşimizsiniz" dedi. İngiliz sanatçı Yusuf İslam vefat edenler için Kuran okudu.Iğdır'da bulunan, Ermenistan ile Türkiye arasındaki Alican Sınır Kapısı, 35 yıl sonra depremlerden etkilenen illere yardım ulaştırılması için açıldı.Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu. Katar'ın sembol binalarına Türk bayrağı yansıtıldı.