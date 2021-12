Türkiye ile ABD arasında ortak mekanizma dönemi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman'ı Chicago 'da bir araya getiren ve bu yıl 20. düzenlenen "MAS-ICNA Yıllık Kongresi"ne katılmak üzere gittiği ABD'de temaslarını değerlendirdi. Anadolu Ajansı 'na konuşan Kalın, iki ülke ilişkilerini ilgilendiren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden 'ın üzerinde mutabık kaldığı konularla ilgili bir mekanizmanın kurulması ve işleyişine ilişkin, Ankara 'nın Washington'a mektup gönderdiğini açıkladı.Kalın, Ankara - Washington arasındaki ilişkilere dair "İlişkilerin çok köklü tarihi var. Stratejik ortaklık düzeyinde tanımlanmış bir ilişki, ayrıca NATO bünyesinde müttefik ülkeyiz. Fakat dönem dönem Türkiye'nin ulusal çıkarlarını dikkate almayan Amerikan politikalarının, bu müttefiklik ruhundan uzaklaştığına şahit oluyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerini gölgeleyen, zehirleyen 2-3 (YPG'ye verdikleri destek, S-400 ve FETÖ gibi) temel konumuz var" dedi.Ankara'nın her düzeyde temaslar kurarak kaygılarını dile getirdiğini aktaran Kalın, "Son olarak Roma 'da Cumhurbaşkanımızın, Sayın Biden ile yaptığı görüşmede, yine bu konular etraflı şekilde ele alındı. Sadece bu ihtilaf edilen konular değil, Kafkaslar'daki gelişmeler, Suriye'deki süreç, Irak, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve diğer konular, Ukrayna 'daki gelişmeler de etraflı şekilde ele alındı. O görüşmenin neticesi olarak da Türkiye-Amerika ilişkilerindeki bütün konuları ele alacak bir mekanizmanın kurulması konusunda da mutabık kalındı" dedi.Kalın gelinen son noktayı ise "Dışişleri Bakanlığımız, Amerika tarafına bir kâğıt gönderdi. Bu mekanizmanın yapısının nasıl olacağı, hangi konuların ele alınacağı ve sürecin nasıl işleyeceğine dair. Çalışmamız devam ediyor. İlişkileri karşılıklı çıkar ilişkisi ve saygı temelinde, eşit, şeffaf bir ilişki olarak yürütmek istiyoruz ama bunu yaparken tabii ki Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları her şeyden önce gelir" sözleriyle özetledi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Belli şartlar yerine getirilirse, özellikle Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla ilgili konularda adımlar atılırsa yeni bir sayfa elbette açılır. Ama temel meseleleri görmezden gelerek yol almamız mümkün değil" dedi.Sözcü Kalın, MAS-ICNA toplantıları hakkında "Amerika Müslüman toplumu için Türkiye'nin özel bir yeri var. Birçoğu Türkiye'ye geliyor, yatırım yapanlar, tatile gelenler var, eğitim programları için gelenler var. Etkinlik de güzel bir ortam sağlıyor" dedi.