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Giriş Tarihi: 13.11.2022

Türkiye ile Arap ülkeleri yakınlaşması bölge için önemli

Türkiye ile Arap ülkeleri yakınlaşması bölge için önemli
"Büyük Dönüşüm: Küresel Değişimin İtici Güçleri" ana temasıyla İstanbul'da düzenlenen 13. Boğaziçi Zirvesi'ne katılan Arap araştırmacı ve gazeteciler, dünyadaki değişimler gölgesinde Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın önemini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.
Katarlı araştırmacı gazeteci Cabir el-Haremi: Güçlü bir Türkiye, Arap dünyasının dayanağı oluyor, aynı zamanda Arap ülkeleri de Türkiye için oldukça önemlidir. Bu nedenle Türkiye ile Arap ülkeleri arasında mesafeleri kapatmak ve daha çok işbirliği köprülerinin kurulması gerekiyor.



Filistinli araştırmacı gazeteci Halil el-Aseli: Bölge ülkeleri artık Türkiye ile mesafeli olmanın kimsenin yararına olmayacağının farkında. Bölgesel yakınlaşma Filistin meselesinin yararınadır.
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Türkiye ile Arap ülkeleri yakınlaşması bölge için önemli
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