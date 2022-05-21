‘Türkiye ile stratejik ortaklıktan memnunu

KolombiyaCumhurbaşkanı Ivan Duque, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltilmesinden memnun olduklarını dile getirdi. İstanbul ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Duque, ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. İki ülke arasındaki ticaretin 500 milyon doların üzerine çıktığını söyleyen Duque, bunun çok olumlu olduğunu ve gelecek yıllarda iki katına çıkarılabileceğini belirtti. Ülkesinde altyapı ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere Türk yatırımlarını görmekten mutlu olduğunu kaydeden Duque, bunların devam etmesini arzu ettiklerini ifade etti. Türkiye ile Kolombiya arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltilmesine değinen Duque, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın verdiği kararı, kesinlikle alkışlıyorum, çok memnunuz ve onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye ile Kolombiya arasında geçmişte serbest ticaret anlaşması imzalanması için müzakereler yapıldığına işaret eden Duque, "Müzakereler başlamıştı ve sanırım o müzakerelere geri dönebileceğimiz bir andayız" dedi. Türk dizilerinden "Türk Özel Kuvvetleri hakkında olan Börü'yü birkaç defa izledim" diyen Duque, Türk-Kolombiya yapımı ortak bir projeyi görmeyi istediğini sözlerine ekledi.