‘Türkiye insanların kalbine dokunuyor’

Somali'ninyeni seçilen Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Türkiye'nin desteği, Somali halkının kalbine ve zihnine dokundu. Bu destek çok görünür ve hissedilir" dedi. "Ülkesinin ikinci kez görev başına gelen ilk cumhurbaşkanı" olan Mahmud, ilk mülakatını Anadolu Ajansı'yla yaptı. Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve eğitim alanında verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirten Mahmud, farklı alanlarda verilen desteklerin bir araya geldiğinde Türkiye'nin Somaliler için benzersiz bir konumda bulunduğunu söyledi. Mahmud, "Türk halkı ve hükümeti, Somali halkı için, sıradan vatandaşlarımız için çok şey yaptı, politikacılar ya da başkaları için değil. Türkiye'nin desteği, insanların kalbine ve zihnine dokundu. Bu destek, çok görünür ve hissedilir" ifadesini kullandı.