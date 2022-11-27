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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ikinci kez bir araya geldi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya ikinci kez bir araya geldi
Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ikinci toplantısı, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirildi. Türk heyetine, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan temsilciler yer aldı. Dagens Nyheter gazetesine konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.
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Türkiye, İsveç ve Finlandiya ikinci kez bir araya geldi
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