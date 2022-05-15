Türkiye, NATO’ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya’ya taleplerini iletti: İşte kapıyı açacak 2 şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere önceki gün gittiği Almanya'nın başkenti Berlin'deki temaslarını tamamladı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını eskiden beri desteklediğinin altını çizdi ve özellikle karşı karşıya kalınan tehditler karşısında müttefiklik dayanışmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası üyeliğine ilişkin Türkiye'nin tutumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Çavuşoğlu, bu açıklamanın yankılarının olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Biz de bunun gerekçelerini gayet net bir şekilde bu toplantıda söyledik. Özellikle bu iki ülkenin PKK/YPG terör örgütleri ve mensuplarıyla yaptığı görüşmeler ve özellikle de İsveç'in yaptığı silah yardımı dahil tüm rahatsız olduğumuz konuları, neden karşı olduğumuzu gayet açık şekilde sergiledik. Bu ülkelerden ve NATO üyesi olan ve yine halihazırda bu terör örgütleriyle görüşen ve destek veren ve Türkiye üzerinde özellikle ihracat, savunma sanayi ürünleri konusunda ihracat kısıtlaması yapan ülkelerin de bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini, bunun müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu anlattık" ifadelerini kullandı.Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'ye yönelik özellikle savunma sanayi ihracat izinleri konusunda kısıtlamaları devam ettirdiğini belirten Çavuşoğlu, "NATO'ya üye olacak bir ülkenin, bir NATO müttefiki ülke üzerinde kısıtlamaya gitmesi ya da izin vermemesi kabul edebilir değil" dedi. Görüşmede, Türkiye'nin bu konudaki rahatsızlıkları ve beklentilerini dile getirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu iki ülkenin, Türkiye'nin endişelerinin giderilmesi noktasında önerilerinin olduğunu anlattı. Çavuşoğlu "Nasıl garantiler vereceklerini önümüzdeki günlerde göreceğiz. İsveç Dışişleri Bakanının bugüne kadarki açıklamaları yapıcı değil, provoke edici. Burada kesinlikle güvenlik garantilerinin olması lazım. Terör örgütlerine desteğe son vermeleri lazım" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın (Pekka Haavisto) açıklamalarının ise gayet temkinli olduğunu söyledi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de, "Türkiye ile dün akşam (önceki akşam) yapılan müzakerelerde çözüme ulaşamadık ve diplomatik müzakerelere devam etme kararı aldık" açıklamasında bulundu. Türk tarafı ile "Suriye'nin kuzeyindeki oluşumdan dolayı" anlaşamadıklarını kaydeden Linde, "Biz PKK'nın terör örgütü olduğunu kabul ediyoruz. Kuzey Suriye'deki oluşum için aynı şeyi düşünmüyoruz, birçok NATO ülkesi de düşünmüyor. ABD ve diğer NATO ülkeleri gibi biz de Kuzey Suriye'deki Kürt örgütleri ile görüştük" dedi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın olası üyeliği ve konuya ilişkin "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO'da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" açıklamasında bulunurken ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de "Berlin'de Çavuşoğlu ile konuşma fırsatı buldum. İsveç ve Finlandiya konusunda süreç işliyor, fikir birliğine varacağımıza inanıyorum. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında görüşmeler sürüyor" şeklinde konuştu.FINLANDIYA Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliği için başvuru yapacaklarını açıkladı. Niinistö, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, açıklamalarda bulundu. Açık ve yapıcı bir görüşme yapıldığını belirten Geoana, "Türkiye önemli bir müttefik. (Türk yetkililer) Dostlar ve müttefikler arasında ele alınan ve konuşulan endişelerini ifade ettiler" şeklinde konuştu.