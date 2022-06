Türkiye uyarıyor Atina vazgeçmiyor

Yunan hükümeti haddini her geçen gün daha da aşıyor. 1960'lardan bu yana gayri askeri statüdeki 23 adanın 21'i silahlandırıldı. Bu adalar arasında Girit, Limni, Sakız, Sisam, İstanköy, Rodos ve Midilli de yer alıyor. Haklarından ödün vermemekte kararlı olan Ankara, adaların silahlandırıldığı gerçeğini gündemde tutmaya her mecrada devam edecek.Türkiye, BM'ye sonuncusunu geçen aylarda gönderdiği iki mektupla adaların statüsünün ihlal edildiğini bildirdi. Mektuplarda Yunanistan tarafından gerçekleştirilen ihlallerin bölge barışını etkilediğine vurgu yapıldı. Yunanistan, adalara yönelik ihlallerine devam ederek bu yıl 953 ihlal gerçekleştirdi. Ankara her ihlali kayıt altına alarak gerekli girişimlerde bulunuyor.