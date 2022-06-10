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Giriş Tarihi: 11.6.2022

Türkiye uyarıyor Atina vazgeçmiyor

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye uyarıyor Atina vazgeçmiyor
Yunan hükümeti haddini her geçen gün daha da aşıyor. 1960'lardan bu yana gayri askeri statüdeki 23 adanın 21'i silahlandırıldı. Bu adalar arasında Girit, Limni, Sakız, Sisam, İstanköy, Rodos ve Midilli de yer alıyor. Haklarından ödün vermemekte kararlı olan Ankara, adaların silahlandırıldığı gerçeğini gündemde tutmaya her mecrada devam edecek.

BARIŞI ETKİLİYOR
Türkiye, BM'ye sonuncusunu geçen aylarda gönderdiği iki mektupla adaların statüsünün ihlal edildiğini bildirdi. Mektuplarda Yunanistan tarafından gerçekleştirilen ihlallerin bölge barışını etkilediğine vurgu yapıldı. Yunanistan, adalara yönelik ihlallerine devam ederek bu yıl 953 ihlal gerçekleştirdi. Ankara her ihlali kayıt altına alarak gerekli girişimlerde bulunuyor.
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Türkiye uyarıyor Atina vazgeçmiyor
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