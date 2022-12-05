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Giriş Tarihi: 6.12.2022

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak tatbikat

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak tatbikat
Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikat düzenliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, iki ülke arasındaki askeri işbirliği anlaşması çerçevesinde Türk ve Azerbaycan orduları, Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde tatbikata başladı. Tatbikatta, kara ve hava kuvvetleri, özel birlikler, istihkam birlikleri ile füze ve topçu birlikleri çeşitli görevleri icra ediyor. Modern savaş yöntemlerinin uygulandığı tatbikatta, çeşitli birliklerin koordineli faaliyetinin organize edilmesi, nehirlerden geçmek için duba köprülerin kurulumu ve temsili düşman bölgesine indirme yapılması gibi görevler yerine getiriliyor. Ortak tatbikatta, birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, deneyim paylaşımı ve personelin profesyonelliğinin artırılması amaçlanıyor.
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Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak tatbikat
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