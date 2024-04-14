Türkiye ve dünyadan itidal çağrısı

Dünya nefesini tutmuş, Ortadoğu'dan gelen haberleri takip ediyor. İran'ın günlerdir beklenen 'intikam saldırısı' önceki gece gerçekleşti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'e gerçekleştirdikleri insansız hava aracı (İHA) saldırısının, Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlenen saldırının cevabı olduğunu söyledi. Saldırın "meşru müdafaa" olduğunu belirten İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkesi aleyhine gerçekleştirilecek her türlü girişime daha güçlü karşılık vereceklerini kaydetti. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri de "Operasyon başarıyla tamamlandı. Devamına yönelik bir düşüncemiz yok" ifadesini kullandı. İsrail ordusu ise İran'ın gece boyunca ateşlediği 300 kadar füzenin yüzde 99'unun durdurulduğunu duyurdu.İran'ın saldırısının ardından dünya liderlerinden itidal çağrısı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, İsrail'e yönelik misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini aktardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la da görüşen Fidan, İsrail-İran sorununun temelinde Gazze'deki savaşın yattığını, ateşkes gerektiğini, aksi halde krizin büyüyerek devam edeceğini hatırlattı. Fidan daha sonra İngiliz mevkidaşı David Cameron'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Her iki bakan, bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı. Öte yandan BM'nin yanısıra Almanya, Rusya ve Çin başta olmak üzere çok sayıda ülkedende taraflara itidal çağrısı geldi.MİT Başkanı İbrahim Kalın, CIA Başkanı William Burns ile bayramda telefonda görüştü. Burns, İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddialarıyla ilgili kısa bilgi iletti. Kalın ve Burns, Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin görüş alışverişinde de bulundu. Kalın, Burns'ün ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile gerçekleştirdiği görüşmede de son gelişmeleri değerlendirdi.ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İran'ın saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu'ya ülkesinin İsrail'e desteğinin tam olduğunu söyleyen Biden'ın, "İsrail'in İran'a yönelik bir karşı saldırısına ABD'nin destek vermeyeceğini" söylediği iddia edildi. İsrail devlet televizyonu KAN da hükümetin, Biden'la yapılan görüşmenin ardından İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiğini öne sürdü. Haberde, savaş kabinesi ve bakanlar kurulunun, bu kritik görüşme öncesinde İran'a derhal karşılık verilmesi yönünde karar aldığı vurgulandı.İsrail basını, İran'ın İsrail'e gönderdiği 100'den fazla insansız hava aracına (İHA) ABD ve İngiltere'nin müdahalede bulunduğunu iddia etti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jetlerinin İran'a ait birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü teyit etti. İsrail basınına göre, Ürdün jetleri de krallığın hava sahasında düzinelerce insansız hava aracını düşürdü.