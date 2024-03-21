Türkiye ve Katar Gazzelileri buluşturdu

TÜRKİYE ve Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında tahliye edilen Filistinli yaralıları Doha'da bir araya getirdi. Açıklamada, Gazze'den yaralı olarak tahliye edilenlerin bir kısmının Türkiye'de, bir kısmının ise Katar'ın başkenti Doha'da tedavi gördüğü ve Türkiye'de tedavileri tamamlanan yaralıların da Doha'ya getirilerek aileleri ile buluşturulduğu belirtildi. Yaralı ve refakatçi Gazzeli aileleri havalimanında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. M. Mustafa Göksu ile Katar Dışişleri Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Ofisi Müdürü Hamed Yusuf Ahmed Raşid el-Maliki karşıladı.