Türkiye, Yunanistan’ın içine dert oldu! Şikayet diplomasisi işe yaramıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Artık benim için Miçotakis diye biri yok. Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz" sözleri dünyada gündem oldu. Dik duruşu ve küresel adalet çıkışıyla tanınan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu net tavrında Yunanistan'ın sürekli Türkiye karşıtı eylemler içine girerek yalan rüzgarı estirmesi yatıyor.

CİDDİYE ALINMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesiyle atılan diplomatik adımlar sayesinde Türkiye'nin dış politikada ağırlığının artması, Atina'da endişeye yol açıyor. Ankara'nın telkinlerine rağmen her ortamda Türkiye'yi yalan yanlış iddialarla şikayet eden Yunanistan hükümetinin bu iddiaları Batı dünyasında da "alışılagelmiş" olarak algılanarak ciddiye alınmıyor.

KONGRE OLUMLU BAKIYOR

Uluslararası hukuka aykırı hareket ederek sığınmacıları Türkiye'ye iten, Türk deniz ve hava sahasını ihlal eden, maksimalist iddialar öne süren Atina, son dönemde Türkiye'nin ABD'den F-16 almasına karşı propaganda yaptı. Ancak Atina'nın yalan yanlış iddialarla yaratmaya çalıştığı algı Batı'da karşılık bulmuyor. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin önemi ABD tarafından da daha iyi anlaşılmaya başlandı. Amerikan Kongresi Türkiye'ye 70 yeni nesil 40 adet F-16 savaş uçağı satışına olumlu bakıyor. ABD kongresinin de Ukrayna'da yaşanan savaşın ardından Türkiye'nin haklı olduğu konuları daha net gördüğü ve bu konuda karşı tutum sergilememe eğiliminde olduğu öğrenildi.

ANKARA'NIN ADIMLARI TAKDİRLE KARŞILANIYOR

Yunanistan Türkiye'nin Ukrayna krizinde aldığı rolden de rahatsız olmuş, her iki tarafla diyalog kurabilen tek ülke olduğu için güvenilmesini görmezden gelerek, Türkiye'nin taraf seçmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in rasyonallikten uzak açıklamalarını alkışlayan ABD kongresi, Türkiye'nin Ukrayna krizinde Montrö'yü uygulamasına yönelik takdirlerini de Türkiye'ye iletti. Türk yetkililerle temas kurmadan önce boğazlara sürüklenen mayınlar dâhil olmak üzere birçok konuda bilgilendirilen kongre üyeleri Ankara'nın olumlu ve yapıcı adımlarını takdirle karşılıyor.

TÜRK HEYETİ ZİYARET ETMİŞTİ

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Âlâ ve beraberindeki heyet üyeleri; AK Parti Milletvekili Volkan Bozkır, TBMM Dışişleri Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehdi Eker, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Berat Conkar ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, ABD Kongre üyeleri ile görüşmek için Washington'a gitmişti.