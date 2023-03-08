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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:46

Türkiye’de yaşanan asrın felaketi sonra Putin’den deprem hazırlığı! Talimatı verdi…

Tüm Türkiye’yi yasa boğan, dünyanın en büyük deprem felaketlerinden biri olarak tarihe geçen Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin etkileri devam ediyor. Yaşanan felaket birçok ülkede deprem hazırlıklılarını da beraberinde getirdi. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke genelinde deprem tehlikesi olan bölgeler için harekete geçti.

AA
Türkiye’de yaşanan asrın felaketi sonra Putin’den deprem hazırlığı! Talimatı verdi…

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri, 46 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine ve binlerce kişinin evsiz kalmasına neden oldu. Asrın felaketinin hemen ardından sayısız ülkeden Türkiye'ye yardım ve destek yağdı.

Türkiye'ye dostluk eli uzatan ülkelerden biri olan Rusya'da, deprem hazırlıkları başladı.

"RİSKLİ BÖLGELERİ GÖZLEMLEYİN"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.

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Türkiye’de yaşanan asrın felaketi sonra Putin’den deprem hazırlığı! Talimatı verdi…
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