Türkiye’deki depremzedeler için dayanışma sürüyor: Sırbistan ve Bosna Hersek’ten yeni yardımlar

Sırbistan ve Bosna Hersek'ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için hazırlanan yardım tırları Türkiye'ye hareket etti. Sırbistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarca, Türkiye'deki depremzedeler için toplanan ayni yardımları taşıyan tır, Belgrad'dan Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir tırın daha deprem bölgesine yola çıktığını belirterek, "Dost Sırbistan halkına sonsuz teşekkürler." ifadesini kullandı.

Sırbistan'da Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Novi Pazar'da ise cuma namazı sonrası Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneğince Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım toplandı.

4 YARDIM TIRI YOLA ÇIKTI

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumundan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deprem bölgesine 4 tır daha yardım gönderildiği belirtildi. Açıklamada, daha önce 8 tır gönderildiği ifade edilerek, yardımların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılması için büyük bir özveriyle çalışıldığı aktarıldı.

Ayrıca, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin desteğiyle kermes düzenlendi.

Kermes yetkililerinden Yaşar Tufan, kermesi Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek olmak adına açtıklarını ve Saraybosnalıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Tufan, kermeste toplanan paranın AFAD'ın banka hesabına yatırılacağını kaydetti.