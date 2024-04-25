Türkiye’deki öğrencilerden tam destek

Türkiye'deki birçok üniversitenin sosyal medya hesaplarından ABD'deki üniversitelerde Gazze eylemlerinin önüne geçmek için üniversite yönetimlerinin öğrencilere uyguladığı tehdit, şantaj, baskı yöntemleri kınandı. Orantısız güç kullanılması ve gözaltılar kınanırken öğrencilere de destek verildi. Türk üniversitelerinden yapılan açıklamalarda "Yaşananları asla kabul etmiyoruz" ve "Barışçıl protesto gösterilerinde üniversite öğrencileri şiddet gördü" ifadelerine yer verildi. Sivas'ta öğrenciler insan zinciri oluştururken, İstanbul'da ise İHH öncülüğünde Sultanahmet Meydanı'ndaki oturma eylemi de devam ediyor.SABAH