Türkiye’den AB’ye temkinli yaklaşım

Dışişleri Bakanlığı Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararlara dair açıklama yaptı. Açıklamada "AB'nin Türkiye ve küresel gelişmelere dair stratejik vizyon eksikliğinin yeni bir örneği" denildi. AB ile diyaloğun mütekabiliyet çerçevesinde, AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacağı bildirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zirve sonuçlarında ülkemizle işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamaya yönelik bir ilişki geliştirilmesinin AB'nin stratejik menfaatine olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşın, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan AB-Türkiye ilişkilerine dair Ortak Bildirimde yer alan tavsiyelere ilişkin somut bir karar alınamaması ciddi bir tutarsızlıktır" denildi. Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesinin Türkiye tarafından hiçbir zaman kabul görmeyeceği vurgulandı. Açıklamada "AB ile diyaloğumuzu, mütekabiliyet çerçevesinde, AB'nin önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alacağız" denildi.