Türkiye’den dünyaya demokrasi dersi

Dünya basını bir kez daha Türkiye'deki seçimlere kilitlendi. Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimleri anbean takip eden Batı medyası, başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelindeki sonuçlara geniş yer ayırdı. İngiliz Guardian gazetesindeki yorumda "Yerel seçim sonuçları, geçen yıl cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandıktan hemen sonra taraftarlarını yerel seçimde sandık başında toplamaya çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı memnun etmedi" denildi. Seçimin büyük ölçekte sorunsuz geçmesi ve katılım oranı da bir kez daha Türkiye'nin dünyaya verdiği bir demokrasi dersi oldu. Yerel seçimlerde katılım oranını yüzde 78.11 olarak açıklandı. Bu oran her ne kadar Türkiye standardında düşük olsa da Batı dünyası için yine çok iyi bir seviyede oldu. OECD üyeleri arasında Türkiye genelde Avustralya ve Lüksemburg'un ardından katılımın en yüksek olduğu ülke oluyor. Türkiye'deki seçimlerdeki katılım oranı ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İzlanda, İsveç, Danimarka gibi birçok ülkeyi ise geride bırakıyor.