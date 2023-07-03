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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Türkiye’den İsveç’e en üst seviyeden tepki

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türkiye’den İsveç’e en üst seviyeden tepki
NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin eylem sonrası 6 Temmuz'da Brüksel'de planlanan üçlü toplantıya katılımın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışma konusu oldu. SABAH'ın edindiği bilgiye göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in davetiyle planlanan toplantının iptali seçeneği müzakere edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin toplantıya katılarak provokasyona tepkinin en üstten iletilmesi talimatını verdi. İsveç'in üyeliğinin 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesine kadar gerçekleşmesi beklenmiyor.
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Türkiye’den İsveç’e en üst seviyeden tepki
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