Türkiye’den Nijerya’ya eğitim desteği

Başkent Abuja'da 1987 yılında kurulan Government Secondary School Wuse Zone 3'de 551'si erkek ve 649'u kız öğrenci olmak üzere toplamda bin 200 öğrenci eğitim görüyor. Proje kapsamında TİKA Ortaokulun fizik, kimya, biyoloji ve ev ekonomisi laboratuvarlarının tadilatını yaparak gerekli materyalleri temin etti. Eğitim öğretim yılı içerisinde ders müfredatlarına göre öğrencilerin tamamı laboratuvarlardan faydalanabilecek.

Okulda görevli Nijeryalı öğretmenler SABAH'a şunları söyledi:

İLİŞKİLER ÇOK DAHA İYİ OLACAK

Okul Müdürü Kayode Funmilayo: Laboratuvarlarımız Türkiye'den TİKA tarafından yenilendi.Biz ve öğrencilerimiz bunun için çok heyecanlıyız. Pratik tapmak için ekipmanlarımız bile yoktu. Her şey çok güzel oldu.Eğitim bizim için de öğrenciler içinde daha kolay olacak. Bundan sonra eminim ülkelerimiz arasındaki ilişkiler çok iyi olacak.

ÇOK BÜYÜK BİR KALBİNİZ VAR

Fizik öğretmeni Ogbuogebe Felicia Ebele: Bütün yapılanlar için ben de öğrencilerim de çok müteşekkiriz. Her şey harika. Gören herkes bunu söylüyor. Çok modern bir laboratuvar oldu. Sınıflarda elli öğrenci eğitim alabilecek. Her şey daha kolay. Örneğin dijital teknoloji oldu, ben hasta olsam bile, okula gelemesem bile sesimi kaydederek öğrencilere eğitim verebileceğim. Eğitim aksamayacak. Türk devletine her şey için teşekkür ederim, çok büyük bir kalbiniz var.

BU BİR SEVGİ HAREKETİ

Ev Ekonomisi Öğretmeni Ursula Ngozi Moneke: Nijerya'da yapılan yardımlar için çok teşekkür ederim.Başka bir ülkeden insanlar bunu yapmaya karar verdiler. Bu bir sevgi hareketi. Okulumuzda yapılanlar birçok öğrenciye yardımcı olacak. Yeterli ekipmanımız yoktu ama şimdi materyaller burada, şimdi öğrencilerimiz daha çok öğrenecekler, başaracaklar.