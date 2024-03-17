Türkiye’den ‘un diplomasisi’

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme karşı dış politikanın tüm enstrümanlarını kullanan Türkiye, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması için büyük çaba harcıyor. Gazze'ye ulaştırılmak üzere BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mersin'de 26 bin ton un teslim edildi. Un, UNRWA tarafından İsrail'in Aşdod limanına götürüldü, bir kısmı karayoluyla Gazze'ye sevk edildi. İsrail kalan unun Gazze'ye ulaştırılmasına engel oldu. Türk diplomasisi yardımın Gazze'ye ulaşması için önemli girişimlerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin UNRWA'ya sağladığı 26 bin ton unun kalanının Dünya Gıda Programı aracılığıyla peyderpey Gazze'ye sevkinin başladığını açıkladı.