Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya basınında! ’Krizde diplomasiyi Türkiye yürütüyor’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta duyurduğu askeri operasyonla başlayan Rusya Ukrayna savaşında, birinci ay geride kaldı. Savaşın başından bu yana iki ülke arasındaki diplomasi trafiğini yürüten ve arabuluculuk rolünü üstlenen Türkiye, bu kez tarihi görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PUTİN GÖRÜŞMESİ GÜNDEME OTURDU

28-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da bir araya gelecek Rusya ve Ukrayna heyetlerini ağırlayacak olan Türkiye, barış görüşmelerinde önemli adımlar attı. Müzakere görüşmelerinin öncesinde ise Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes sürecinde Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.