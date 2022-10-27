Türkiye’nin de aralarında olduğu 19 ülkeden Çin’e Uygur çağrısı

Sinirlioğlu, ''Sincan'daki Uygur Türklerine ve diğer Müslüman azınlıklarına yönelik sistematik insan hakları ihlallerine kayıtsız kalamayız. Çin'i, BM Yüksek Komiserliğinin raporundaki tavsiyeleri uygulamaya teşvik etmek, hepimizin ortak sorumluluğu. Tarih, ülkeleri ekonomilerinin büyüklüğüne veya küresel hedeflerine göre yargılamayacak. Tarih, ülkeleri toplumdaki en savunmasız insanlara nasıl davrandığına göre yargılayacak.'' dedi.

Büyükelçi Sinirlioğlu, Türkiye'nin Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman azınlıkların temel haklarının ve özgürlüklerini korunması için Çin ile ikili görüşmelerini sürdüreceğini sözlerine ekledi.