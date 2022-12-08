‘Türkiye’nin güvenliği bizim için önemli”

ABD'de Türkiye'ye F-16 satışlarına getirilmek istenen kısıtlayıcı koşulların, savunma bütçesini de içeren 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan çıkarılmasının yankıları sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a günlük basın toplantısında alınan bu karar soruldu.Price, soruya şu yanıtı verdi: "Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz. Hiçbir NATO müttefiki kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişleri'nin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya geldi. Akar, F-16 süreci hakkında "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" dedi.