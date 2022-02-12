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Giriş Tarihi: 12.2.2022 20:26 Son Güncelleme: 12.2.2022 20:30

Türkiye'nin İHA üstünlüğü Yunanistan'ı tedirgin etti! İsrail'in kapısını çaldılar

Türkiye’nin İHA üstünlüğü Yunanistan’ı tedirgin etti! İsrail’in kapısını çaldılar

Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki (İHA) üstünlüğüne karşı Yunanistan'ın İsrail'de çözüm aradığı ileri sürüldü.

Ta Nea gazetesinin haberine göre, Atina, Türkiye'nin İHA'lardaki üstünlüğüne karşı İsrail'den füze ve İHA'lara karşı koruyucu iki farklı sistemi edinme fikrini değerlendiriyor.

İSRAİL ZİYARETİNDE SİSTEM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.

Haberde, "Drone Dome" sisteminin istenmeyen İHA'ların bağlı oldukları istasyonlarla iletişimini kesebileceği belirtilerek, "Demir Kubbe" sisteminin ise hem İHA, hem de füzelere karşı koruma sağlayabileceği savunuldu.

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Türkiye'nin İHA üstünlüğü Yunanistan'ı tedirgin etti! İsrail'in kapısını çaldılar
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