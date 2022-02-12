Türkiye’nin İHA üstünlüğü Yunanistan’ı tedirgin etti! İsrail’in kapısını çaldılar

İSRAİL ZİYARETİNDE SİSTEM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Değerlendirilen sistemlerden birinin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi (Iron Dome), diğerinin "Drone Dome" olduğu belirtilen habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un İsrail ziyaretinde bu sistemler hakkında kendisine bilgi verildi.