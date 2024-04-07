Türkiye’nin ‘iyilik hareketi’ hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin Gazze için yürüttüğü "iyilik hareketi" hız kesmeden devam ediyor. Milyonyarca insanın zor şartlar altında hayatta kalmaya çalıştığı Gazze Şeridi'ne en çok insani yardım ulaştıran ülkelerden biri olan Türkiye, Türk Kızılay ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliğinde yürütülen çalışmalarla bugüne kadar yaklaşık 40 bin ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Türk Kızılay'ın 3 bin tonluk 9'uncu insani yardım gemisinin de Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Gazze için yola çıkarılması planlanıyor. Gönderilen insani yardımların yanı sıra Refah'taki Kızılay aşevi aracılığıyla günlük 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor, 7 ton içme suyunun Gazze'ye günlük geçişi sağlanıyor. Türkiye, şimdiye kadar Gazze'ye 40 bin ton insani yardım malzemesini ulaştırdı.