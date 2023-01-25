Türkiye’nin Pakistan’a gönderdiği iyilik gemisi Karaçi’ye ulaştı

Aralarında gıda, battaniye, kışlık kıyafetler ve temizlik ürünlerinin bulunduğu yaklaşık 900 ton yardım malzemesi taşıyan gemi, Karaçi'deki limana demirledi.

Limanda düzenlenen törene, Sind Valisi Kamran Tessori, Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Cemal Sangu, AFAD Kırşehir İl Müdürü İbrahim Avşar, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, TİKA Karaçi Program Koordinatörü Halil İbrahim Başaran ve davetliler katıldı.

Törende açıklama yapan Sangu, sel mağdurlarına yalnız olmadıklarını söylemek istediklerini ifade ederek, "Türk halkı sizinle. İkinci gemi 4 Şubat'ta Karaçi'ye varacak." dedi.

Sind Valisi Tessori ise Türkiye'nin devamlı desteği dolayısıyla Ankara'ya teşekkür etti.

İçerisinde 763 ton insani yardım malzemesi bulunan ikinci iyilik gemisinin 4 Şubat'ta Karaçi'ye ulaşması bekleniyor.

Pakistan'da 2022'deki sel felaketi sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

Ülke genelinde 33 milyondan fazla kişinin etkilendiği sellerin maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.