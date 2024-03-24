Türkiye’nin sevgi eli dünyaya uzanıyor

İnsani yardımlarda dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin sevgi elini dünyaya uzatan Türkiye, ramazan ayında çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda desteğinde bulundu. TİKA, Gürcistan'da da Tüm Gürcistan Müslümanlar İdaresi ile işbirliği yaparak soydaş ve ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1250 adet gıda paketi dağıttı. Güney Afrika ülkesi Lesotho'da da ihtiyaç sahibi 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri teslim edildi. Bunlara ek olarak TİKA, ramazan programları kapsamında Kudüs, Bosna Hersek ve Moldova'da gıda kolileri dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ise ramazan dolayısıyla Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı. Gıda paketi alan bölge sakinleri, Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu.