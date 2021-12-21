Türkiye’nin tecrübesine ihtiyacımız var

Türkiye
'nin Afrika
kıtasında "kazan - kazan" yaklaşımıyla attığı adımlar her alanda etkisini göstermeye devam ediyor. Nijer
Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, İstanbul
'da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansı
'na konuşan Mahamadou, zirvenin oldukça verimli geçtiğini belirterek yaklaşık 40 Afrika ülkesinden yoğun katılım olduğunu ve herkesin oldukça memnun kaldığını belirtti.
İŞBİRLİĞİ YELPAZESİ GENİŞLİYOR
Halihazırda Türk hükümeti ve şirketlerle birçok farklı alanda işbirliği öngören bir projenin masada olduğu bilgisini paylaşan Mahamadou, "Bu işbirliği alanlarının başında güvenlik, tarım ve sanayi geliyor. Sanayi alanında Türk şirketleri için serbest bölge imkânı da olabilir. İşbirliği alanlarını çeşitlendirmek isterken halihazırda eğitim, sağlık ve insani yardım alanındaki işbirliklerimize devam ediyoruz" şeklinde konuştu. Mahamadou, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki deneyimlerinin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Terörle mücadelede Türkiye'nin tecrübelerine ihtiyacımız var. İstihbarat ve strateji paylaşımının yanı sıra ekipman desteği de önemli. Türkiye, askeri ekipmanlar, havacılık ve insansız hava araçları konusunda Nijer'den çok ileride. Türkiye, Nijer'in terörle mücadelesine birçok alanda katkı sağlayabilir" ifadesini kullandı.