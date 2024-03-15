“Türkiye’siz Gazze’de çözüme ulaşmak zor”

ABD'ninAnkara Büyükelçisi Jeff Flake, MSNBC'de bir programa konuk oldu. Büyükelçi Flake, Türkiye'nin İsrail'e tutumuna ilişkin konuştu. Türkiye'nin Filistin konusunda garantörlük önerisini hatırlatan Büyükelçi Flake, "Garantör olarak hareket etmeye ve kalıcı barış için diğer bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya istekli olduklarını ifade ettiler. Bizim gibi iki devletli çözümü destekliyorlar. Bu yüzden birlikte çalışacağımızı düşünüyorum. Türkiye gibi bölgesel güçler rol oynamadan Gazze'de çözüme ulaşmak zor" dedi.