Türkiye’ye gelecek 30 gemi için Putin’den talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bazı ayrıntıları belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ödemeleri konusu da konuşuldu. Putin'e "Ülkelerimiz arasındaki ticarette euro, dolar dışında ruble ve yuanla alışveriş yapabiliriz. Altınla da yapabiliriz" diyen Erdoğan, Azak Denizi
'nde bekleyen ayçiçeği yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi gündeme getirdi. Putin'in ise konuya ilişkin "Talimat vereceğim" dediği öğrenildi. Öte yandan Almanya
'nın Süddeutsche Zeitung
gazetesi, Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna
arasında arabulucu olarak devreye girebileceğini kaydetti. Gazete, "Böylece Erdoğan, ülkesini daha önemli bir bölgesel güç haline getirebilir"ifadesini kullandı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio
da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya
'daki görüşmesi için "Türkiye'nin çok önemli bir rolü var" dedi.