Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye’ye gelecek 30 gemi için Putin’den talimat
Giriş Tarihi: 8.3.2022

Türkiye’ye gelecek 30 gemi için Putin’den talimat

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
Türkiye’ye gelecek 30 gemi için Putin’den talimat
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin bazı ayrıntıları belli oldu. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ödemeleri konusu da konuşuldu. Putin'e "Ülkelerimiz arasındaki ticarette euro, dolar dışında ruble ve yuanla alışveriş yapabiliriz. Altınla da yapabiliriz" diyen Erdoğan, Azak Denizi'nde bekleyen ayçiçeği yağı hammaddesi ve buğday yüklü, varış noktası Türkiye olan yaklaşık 30 gemiyi gündeme getirdi. Putin'in ise konuya ilişkin "Talimat vereceğim" dediği öğrenildi. Öte yandan Almanya'nın Süddeutsche Zeitung gazetesi, Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu olarak devreye girebileceğini kaydetti. Gazete, "Böylece Erdoğan, ülkesini daha önemli bir bölgesel güç haline getirebilir"ifadesini kullandı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının Antalya'daki görüşmesi için "Türkiye'nin çok önemli bir rolü var" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’ye gelecek 30 gemi için Putin’den talimat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA