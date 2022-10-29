“Türkiye’ye saygımız var”

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Helsinki'de Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ile bir araya gelerek iki ülkenin NATO üyelik sürecini değenlendirdi. Kristersson, "Türkiye'nin uluslararası terörizmle mücadele arzusuna büyük bir saygımız var. Türkiye'nin, İsveç'in üçlü muhtırada verdiği sözleri yerine getirdiğinden emin olmak istemesi tamamen meşru" dedi. Kristersson, üçlü muhtırada verdikleri vaatleri yerine getirmekte kararlı olduklarını ve üzerine düşenleri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Kristersson "İsveç'in yükümlülüklerini yerine getirmek için çalışıyoruz ve başardığımız şeyleri raporlayacağız" dedi.