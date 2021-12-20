Türkleri diri diri yakacaklardı

Almanya
'nın Filderstadt
kasabasında yaşayan Erzincanlı Akyol Ailesi'nin evi kundaklanmak istendi. Garajlara benzin döken ırkçıların çıkardığı yangın binaya sıçramayınca, faciadan dönüldü. Olay, cumartesi gecesi yaşandı. Osman
ve Ömer Akyol
isimli kardeşlerin çocuklarıyla birlikte yaşadığı 4 katlı binaya ait garajlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı.
Garajların yandığını gören Alman komşunun haber vermesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Osman Akyol
, "İlk katta 3 çocuğu ve eşiyle birlikte kardeşim Ömer Akyol, üst katlarda ise eşim ve iki çocuğumla ben oturuyorum. Yangını komşumuz görmüş hemen bize haber verdi. 'Domuzlar, köpekler' diye hakaretler ederek birinin uzaklaştığını görmüş" diye konuştu. Olaydan sonra Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner
ve Muavin Konsolos Nesimi Emici
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 ay önce de odun bulunan deponun ateşe verildiğini söyleyen Akyol, işleri olan klima malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Polisin bu süreçte saldırı ile ilgili hiçbir ipucu bulamadığı belirtildi.