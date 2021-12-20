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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Türkleri diri diri yakacaklardı

Fatih YILMAZ
Türkleri diri diri yakacaklardı
Almanya'nın Filderstadt kasabasında yaşayan Erzincanlı Akyol Ailesi'nin evi kundaklanmak istendi. Garajlara benzin döken ırkçıların çıkardığı yangın binaya sıçramayınca, faciadan dönüldü. Olay, cumartesi gecesi yaşandı. Osman ve Ömer Akyol isimli kardeşlerin çocuklarıyla birlikte yaşadığı 4 katlı binaya ait garajlar kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklanarak yakıldı.



Garajların yandığını gören Alman komşunun haber vermesiyle olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Osman Akyol, "İlk katta 3 çocuğu ve eşiyle birlikte kardeşim Ömer Akyol, üst katlarda ise eşim ve iki çocuğumla ben oturuyorum. Yangını komşumuz görmüş hemen bize haber verdi. 'Domuzlar, köpekler' diye hakaretler ederek birinin uzaklaştığını görmüş" diye konuştu. Olaydan sonra Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner ve Muavin Konsolos Nesimi Emici olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 ay önce de odun bulunan deponun ateşe verildiğini söyleyen Akyol, işleri olan klima malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti. Polisin bu süreçte saldırı ile ilgili hiçbir ipucu bulamadığı belirtildi.

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Türkleri diri diri yakacaklardı
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